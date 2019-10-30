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Türkiye karşıtı skandal tasarıya 'hayır' dedi, FETÖ'cü Enes Kanter'in hedefi oldu

ABD'de Kongre'ye giren ilk Müslüman kadın temsilci Ilhan Omar, ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan skandal tasarıya çekimser kaldı. FETÖ'cü hain Enes Kanter ise bu durumu hazmedemedi.

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ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.
 
Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla meclisten geçti.
 
TASARIYA DESTEK VERMEDİ, FETÖ'CÜ ENES KANTER'İN HEDEFİ OLDU
 
Minnesota'yı temsilen Demokrat Parti sıralarından Temsilciler Meclisi'ne giren Ilhan Omar'ın, karar tasarısına destek vermeyip çekimser kalması FETÖ'cü Enes Kanter'in zoruna gitti.
 
Ermeni soykırımı iftirasına destek veren FETÖ'cü Kanter, Omar'ı alçakça sözlerle hedef gösterdi.
 
HADSİZ SÖZLER
 
Çirkin ifadeler kullanan FETÖ'cü Enes Kanter skandal tasarıyı "Masum insanların öldürülmesini durdurmayı amaçlayan Türk yasa tasarısı" olarak nitelendirdi. 
 
Haddini aşan FETÖ'cü Kanter, Omar'ı para almakla suçladı, ayrıca Ilhan Omar'ın kararının 'hayal kırıklığı ve utanç vesilesi.' olduğunu söyledi.
 
FETÖ ELEBAŞI ARTIKLARINI KANTER’E YOLLUYORDU!
 
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter, uzun süredir yurtdışında Türkiye aleyhine algı oluşturmaya çalışıyor.
 
FETÖ elebaşının bir videosunda çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalan artıkları Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter’e verilmesini istediği ortaya çıkmıştı. 

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