Türkiye karşıtı skandal tasarıya 'hayır' dedi, FETÖ'cü Enes Kanter'in hedefi oldu ABD'de Kongre'ye giren ilk Müslüman kadın temsilci Ilhan Omar, ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan skandal tasarıya çekimser kaldı. FETÖ'cü hain Enes Kanter ise bu durumu hazmedemedi.