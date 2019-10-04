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Türkiye Kaşıkçı için her şeyi yaptı

Amerikalı Müslüman kanaat önderi Usame Ebu İrşad, Türkiye’nin, Kaşıkçı cinayetinin faillerini ortaya çıkarmak için her şeyi yaptığını belirterek, “Yayınladığı kayıtlarla bin Selman’ın cinayetin başında olduğunu dünyaya gösterdi” dedi.

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WashIngton’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde toplanan insan hakları savunucuları ve bir grup Amerikalı, gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesinin 1. yıl dönümü münasebetiyle anma etkinliği düzenledi. Suudi yönetimi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman (MBS) aleyhinde sloganlar atan grup, Kaşıkçı’nın öldürülmesine karışan suçluların bulunması ve Suudi Arabistan’a silah satışlarının durdurulması için  ABD yönetimine de çağrıda bulundu. Eyleme katılan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) sorumlusu Robert Mccaw, yaptığı açıklamada, cinayetin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, uluslararası toplumun konunun üzerine yeteri kadar eğilmediğini ve ABD yönetimi öncülüğünde başta bin Selman olmak üzere suça karışan herkesin sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. Filistin için Amerikalı Müslümanlar Kuruluşunun (AMP) Ulusal Politika Direktörü Usame Abu İrşad ise ABD Başkanı Donald Trump’ın bin Selman için “kalkan” görevi gördüğünü ve Kongreden gelen tepkileri yok saydığını belirterek, şunları kaydetti:

TRUMP DA SORUMLU

 “Bana göre bu cinayetin diğer sorumlusu Trump’ın kendisidir. Çünkü suçluların bulunması ve cezalandırılmasını bir kenara bırakın, cinayetin örtülmesi için elinden geleni yaptı.” Türkiye’nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için verdiği çabalara dikkat çeken İrşad, “Türkiye yapması gerekenden çok daha fazlasını yaptı ve bunun için siyasi ve ekonomik bedeller ödedi. Türkiye, cinayeti ve faillerini ortaya çıkarmak için her şeyi yaptı ve yayınladığı kayıtlarla bin Selman’ın cinayetin başında olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ancak uluslararası toplumdan bir tepki gelmiyorsa, Türk hükümetinin yapabileceği fazla bir şey yok” ifadelerini kullandı.  

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