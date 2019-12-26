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Güncel

'Türkiye kendi değerleriyle dünyaya damga vuracak'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye’nin kendi değerleri ve inancıyla dünyaya damgasını vuracağını belirterek “Ani’yi, Sultan Alparslan’ı, Ebul Hasan Harakani’yi anlamak zorundayız. Onlardan alacağımız ilhamla 21. yüzyılımız şekillenir” dedi.

26.12.2019  01:23 - Güncelleme: 26.12.2019  01:23

Kars’ta, Kafkas Üniversitesi tarafından, Sultan Alparslan’ın doğumunun 990. yıl dönümü dolayısıyla “Fetihleri Anlamak ve Anmak 2” paneli düzenlendi.

KÜLTÜR SOYKIRIMI

Panel öncesi Okçular Vakfı tarafından açılan Türk Okçuluğu sergisini gezen Erdoğan, Batıya özentinin arttığını ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu: “İstanbul’un duvarlarına, ‘Zulüm 1453’te başladı.’ diye yazanlar var. Bu da bizim utancımız. Bazı konuları çok konuşmamız lazım, bazı şeyleri daha önemli kılmamız lazım. Özümüzü, mayamızı, kimliğimizi iyi bilmemiz ve öğrenmemiz lazım. Batılılaşmanın rüzgarına kapılmışız. Bugün gençlerin kafasında yurt dışı hayalleri kuranlar var. Giyinişiyle, kuşamıyla, filmlerle, müziklerle Batıya özenen nesiller yetişiyor. Biraz hızlı ama bir Batılılaşma rüzgarı geçişinin içerisinde olduğumuzu kabul etmek lazım. Mesele çağı yakalamaksa, mesele gelişmekse, bilimi, feni, teknolojisini alacaksın.”  Erdoğan, bazı aydınların milli kültürü yok etmeye çalıştığını belirterek “Batılılaşma kültür soykırımıdır. Geleceği yakalamaksa maksat, kimliğimizi ve inancımızı koruyarak bunun mümkün olduğunu görmeliyiz” dedi.

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