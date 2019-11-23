Türkiye kendi sınırını koruma hakkına sahip

WashIngton merkezli Türk Miras Vakfı (Turkish Heritage Organization) tarafından düzenlenen “Suriye’nin Geleceği ve Jeopolitik Gerçekler” başlıklı panele Bağımsız Suriyeli Kürtler Birliği Başkanı Abdülaziz Tammo, Birleşik Suriyeli ve Amerikalılar Konseyi Başkanı Hamdi Rifai, Körfez Ülkeleri Analitik CEO’su Giorgio Cafiero ve TRT World Ortadoğu Muhabiri Sara Firth konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’nin DEAŞ ve YPG/PKK’ya yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın tamamen haklı ve meşru gerekçelere dayandığını aktaran Tammo, “Türkiye, kendi sınırlarını tüm terör örgütlerinden koruma hakkına sahiptir, ister DEAŞ isterse YPG/PKK olsun fark etmez” dedi. DEAŞ kadar YPG/PKK’nın da Suriyeli Kürtlere tehdit oluşturduğunu kaydeden Tammo, PKK’nın Suriyeli bir örgüt dahi olmadığını ve birçok ülkeden gelen PKK’lı militanların Suriye’de etkin olduğunu anlattı. Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonları ile ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyonun operasyonlarını kıyaslayan Tammo, “Bunlar arasında ciddi farklar var, Türkiye operasyonlarında sivil kayıpları olmasın diye azami dikkat gösterirken, Rakka operasyonunda şehir tamamen yerle bir edilmişti” ifadelerini kullandı.

YPG’Yİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKTI

Türkiye’nin YPG/PKK konusunda haklı olduğunu vurgulayan Birleşik Suriyeli ve Amerikalılar Konseyi Başkanı Hamdi Rifai ise, “ABD’nin en başta YPG ile iş birliği yapması temel hataydı. ABD’nin bu YPG/PKK sorununu ortadan kaldırması gerekmektedir. ABD’nin Suriye’de yarattığı YPG/PKK sorununu bugün Türkiye kendisi temizlemeye çalışıyor” diye konuştu. ABD’li bazı komutanların Suriye’de YPG/PKK’lı isimlerle fotoğraf çektirip paylaşmasını eleştiren Rifai, “Bunu yapan Pentagon’un Suriye ile ilgili bir raporunda çok da tarafsız olduğunu varsaymamak lazım. Türkiye’nin Suriyeli Kürtlere karşı etnik temizlik yaptığı yönündeki iddialar görüyoruz, sahayı bilen bunun gerçeklikle hiçbir şekilde uyuşmadığını biliyor” dedi.

ABD’NİN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEKİ TAVRI GÜVENİ SARSTI

Rusya’nın yeniden Orta Doğu’ya dönmek için her şeyi yaptığını vurgulayan Körfez Ülkeleri Analitik CEO’su Cafiero, ABD’nin Suriye’den kısmen çekilme kararının sahadaki karşılığını görmek için biraz daha beklemek gerektiğini kaydetti. Türkiye’de FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde dönemin ABD Başkanı Obama’nın yanlış bir pozisyon aldığını belirten Cafiero, “Bu durumun Türkiye’nin ABD’ye olan güvenini ciddi şekilde sarstı” dedi.