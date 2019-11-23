17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 270.698
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye kendi sınırını koruma hakkına sahip

Bağımsız Suriyeli Kürtler Birliği Başkanı Abdülaziz Tammo, “Türkiye, kendi sınırlarını tüm terör örgütlerinden koruma hakkına sahiptir, ister DEAŞ isterse YPG/PKK olsun fark etmez” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

WashIngton merkezli Türk Miras Vakfı (Turkish Heritage Organization) tarafından düzenlenen “Suriye’nin Geleceği ve Jeopolitik Gerçekler” başlıklı panele Bağımsız Suriyeli Kürtler Birliği Başkanı Abdülaziz Tammo, Birleşik Suriyeli ve Amerikalılar Konseyi Başkanı Hamdi Rifai, Körfez Ülkeleri Analitik CEO’su Giorgio Cafiero ve TRT World Ortadoğu Muhabiri Sara Firth konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’nin DEAŞ ve YPG/PKK’ya yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın tamamen haklı ve meşru gerekçelere dayandığını aktaran Tammo, “Türkiye, kendi sınırlarını tüm terör örgütlerinden koruma hakkına sahiptir, ister DEAŞ isterse YPG/PKK olsun fark etmez” dedi. DEAŞ kadar YPG/PKK’nın da Suriyeli Kürtlere tehdit oluşturduğunu kaydeden Tammo, PKK’nın Suriyeli bir örgüt dahi olmadığını ve birçok ülkeden gelen PKK’lı militanların Suriye’de etkin olduğunu anlattı. Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonları ile ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyonun operasyonlarını kıyaslayan Tammo, “Bunlar arasında ciddi farklar var, Türkiye operasyonlarında sivil kayıpları olmasın diye azami dikkat gösterirken, Rakka operasyonunda şehir tamamen yerle bir edilmişti” ifadelerini kullandı.  

YPG’Yİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKTI 

Türkiye’nin YPG/PKK konusunda haklı olduğunu vurgulayan Birleşik Suriyeli ve Amerikalılar Konseyi Başkanı Hamdi Rifai ise, “ABD’nin en başta YPG ile iş birliği yapması temel hataydı. ABD’nin bu YPG/PKK sorununu ortadan kaldırması gerekmektedir. ABD’nin Suriye’de yarattığı YPG/PKK sorununu bugün Türkiye kendisi temizlemeye çalışıyor” diye konuştu.  ABD’li bazı komutanların Suriye’de YPG/PKK’lı isimlerle fotoğraf çektirip paylaşmasını eleştiren Rifai, “Bunu yapan Pentagon’un Suriye ile ilgili bir raporunda çok da tarafsız olduğunu varsaymamak lazım. Türkiye’nin Suriyeli Kürtlere karşı etnik temizlik yaptığı yönündeki iddialar görüyoruz, sahayı bilen bunun gerçeklikle hiçbir şekilde uyuşmadığını biliyor” dedi. 

ABD’NİN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEKİ TAVRI GÜVENİ SARSTI

Rusya’nın yeniden Orta Doğu’ya dönmek için her şeyi yaptığını vurgulayan Körfez Ülkeleri Analitik CEO’su Cafiero, ABD’nin Suriye’den kısmen çekilme kararının sahadaki karşılığını görmek için biraz daha beklemek gerektiğini kaydetti. Türkiye’de FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde dönemin ABD Başkanı Obama’nın yanlış bir pozisyon aldığını belirten Cafiero, “Bu durumun Türkiye’nin ABD’ye olan güvenini ciddi şekilde sarstı” dedi.

Kılıçdaroğlu´nun o sözüne genç kız böyle tepki gösterdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD o ürünleri 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı

ABD o ürünleri 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı

Defacto

Defacto

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

Rus kozmonot, ABD'nin uzay planlarını anlattı

Rus kozmonot, ABD'nin uzay planlarını anlattı

Yeni lider Medipol Başakşehir

Yeni lider Medipol Başakşehir

İsrail'de kriz! Yarısından fazlası istifasını istiyor

İsrail'de kriz! Yarısından fazlası istifasını istiyor

Hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi öldü

Hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi öldü

2,3 milyon avro gelir sağlamışlar! Dev operasyonla yakalandılar

2,3 milyon avro gelir sağlamışlar! Dev operasyonla yakalandılar
 

POPÜLER HABERLER

Açelya Akkoyun gözyaşlarına boğuldu

Açelya Akkoyun gözyaşlarına boğuldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Daha iki günlük... Parkın gözdesi oldu

Daha iki günlük... Parkın gözdesi oldu

'Kutsal Emanetler'in düşman eline geçmesine izin vermedi

'Kutsal Emanetler'in düşman eline geçmesine izin vermedi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA