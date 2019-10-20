Türkiye kimseye boyun eğmeyecek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatına 9’uncu gününde ABD ile yapılan anlaşma sonucu ara verildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’nin 120 saatlik bir süre ile operasyona ara verdiği ve terör örgütü PKK, YPG, PYD unsurlarının Türkiye’nin belirlediği hattın gerisine çekilmeleri yönünde karara varıldı.

ARTIK ESKİ DEVLET YOK

Terör örgütünün bölgeden temizlenmesi için başlatılan ve şimdilik ara verilen operasyon, çocukları terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerce başarılı bulundu. Acılı aileler, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’ndaki başarısının önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye eski Türkiye değil artık, Türkiye güçlü bir devlettir. Diğer devletlere boyun eğmeyecek bir devlettir” dedi.

HAK ETTİĞİNİ BULDULAR

Oğlu Tuncay Bingöl’ün 5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan acılı baba Şevket Bingöl, Mehmetçiklere tam destek verdiğini söyledi. Bingöl, “Allah Türkiye devletinden bin kat razı olsun. Bunların seslerini böyle kestiler. Sabah milletvekilleri geliyor bize saldırıyor. Niye, bu teröristleri savunuyor. Bunlar temizlendiği için çok güzel oldu. Türkiye sınırlarında artık kalmamaları için ben destekliyorum. Bir daha Türkiye’ye zarar vermemeleri için iyi oldu. Bunlara güzel bir ders oldu. Bunlar hak ettiklerini buldular. Amerika şimdi bunların üstüne oyun oynuyor. Şimdi gitsinler kendilerini Amerika oyununun içinde bulsunlar. Bu saatten sonrada artık yapacakları bir şey yok. Yani kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti devleti buna fırsat vermez artık” diye konuştu.

İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti. Oturma eylemi yapan ailelerle birlikte Türk bayrağı açan grup daha sonra Barış Pınarı Harekatı’nda görevli Mehmetçik’e asker selamı ile destek verdi. İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Ali Şahin, yaptığı açıklamada, annelere destek amacıyla geldiklerini belirterek, şöyle konuştu: “Türkiye’nin her yerindeki Roman kardeşlerimizle birlikte annelerin acılarına ortak olduk. Anneler adına biz çok üzüntülüyüz. Biz isterdik ki anneleri ziyaret ederken gönül dolusu sevgiyle kucaklayalım ama ne yazık ki bu annelerin acıları bizde çok fena acı oluşturdu. Allah acılarını hafifletir inşallah.”

HiSARCIKLIOĞLU: ANNELERiN YANINDAYIZ