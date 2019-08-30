Türkiye kırmızı beyaz

Dünyanın en büyük kahramanlık destanı olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlandı. Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının ardından Atatürk, birliklere ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!’ emrini verdi. İşte o gün bir ulusun kaderi değişti. Topraklarımızın düşman işgalinden kurtarıldığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından başlatılan Kurtuluş Savaşı’nın zafere ulaştığı şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Türkiye’nin her köşesinde al bayraklar dalgalandı; havada, karada ve denizde renkli kutlamalar yapıldı. Vatan uğruna can veren Mehmetçik’te unutulmadı, günün erken saatlerinden itibaren şehitliklere insan akını yaşandı. Binlerce vatandaş genç yaşlı, çoluk çocuk demeden meydanları doldurdu.

‘30 Ağustos Zafere Giden Yol’ sergisi

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘30 Ağustos Zafere Giden Yol’ sergisi açıldı. Taksim Meydanı’nda kurulan dijital gösterim merkezine yerleştirilen dev ekranlar ile 30 Ağustos Zaferi’ni anlatan belgesel ve videolar vatandaşlara sunuldu. Ayrıca Kurtuluş Savaşı dönemine ait silahlar ve Harbiye Askeri Müzesi’nden getirilerek sergilenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün pelerini de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Dijital gösterim merkezi, 7 gün boyunca 11.00-23.00 saatleri arasında İstanbulluların ziyaretine açık olacak.