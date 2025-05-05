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Türkiye korkusu bir araya getirdi... Soykırımcı Netanyahu GKRY ile görüştü

Soykırımcı İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) kapsamındaki elektrik projesi anlaşmasının bu yıl, 'Yishai-Afrodit' gaz sahalarının paylaşımına ilişkin anlaşmanın 2 ay içinde imzalanmasının beklendiği bildirildi.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 00:14 - Güncelleme:
Türkiye korkusu bir araya getirdi... Soykırımcı Netanyahu GKRY ile görüştü
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Soykırımcı İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, soykırımcı İsrail'i ziyaret eden GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

İkili, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmede enerji bakanları Eli Cohen ve Giorgos Papanastasiou'nun yanı sıra GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos yer aldı.

Görüşmede IMEC kapsamında soykırımcı İsrail ile GKRY'yi birbirine bağlayacak elektrik projesi için anlaşmanın bu yıl içerisinde imzalanmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Ayrıca, soykırımcı İsrail'in Yishai gaz sahası sınırı ile GKRY'nin tek taraflı ilan ettiği sözde parsellerde yer alan Afrodit gaz sahalarının soykırımcı İsrail ile GKRY arasında paylaşılmasına ilişkin anlaşmanın 2 ay içinde imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

Soykırımcı Netanyahu ve Hristodulidis görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, diplomatik, ekonomik ve güvenlik işbirliğini ele alacaklarını söyledi.

IMEC projesini hayata geçirmekte istekli olduklarını dile getiren soykırımcı Netanyahu, bu konuyu Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de görüştüğünü belirterek, "İsrail'de İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan arasında üçlü bir toplantı yapmak istiyoruz." dedi.

Soykırımcı Netanyahu, ayrıca Yemen'deki Husilerin bugün Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na yaptığı saldırıya işaret ederek bunun İsrail'e ve tüm dünyaya meydan okuma olduğunu ileri sürdü.

Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalmasına ilişkin bir anlaşmanın imzalanması konusunda Katar'ın işbirliği yapmadığını ileri süren soykırımcı Netanyahu, Mısır'ın yardımına karşı Katar'ın tavrını eleştirdi.

Hristodulidis de soykırımcı İsrail, Yunanistan ve GKRY'ye ek olarak Hindistan ve ABD'nin de dahil oldukları işbirlikleri yapmak istediklerini belirtti.

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