Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! İlçe merkezlerine yerleştiriyorlar

AA muhabirlerinin, Tel Rıfat içindeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, son dönemde ilçe merkezindeki mayınlama ve tuzaklama faaliyetlerine hız verdi.

Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını yavaşlatmayı planlayan YPG/PKK, bu amaçla Tel Rıfat'ta ilçe merkezine ulaşan bazı yolların giriş noktalarına anti-tank ve anti-personel mayınlar döşedi.

Teröristler, olası harekatta Tel Rıfat'ı boşaltmaları durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının ilk gireceği bazı kurum binaları ile SMO saflarındaki Tel Rıfatlıların ilçedeki evlerine el yapımı bombalı tuzaklar yerleştiriyor.

Teröristler, Tel Rıfat ilçesinin Azez, Afrin ve Mare bölgeleriyle oluşturduğu cephe hatlarına da geçen yılın son aylarında mayınlar döşemişti.

Türkiye ve SMO'nun Afrin ve Fırat'ın doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelere gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında çok sayıda mayın tespit edilerek imha edilmişti.

- Rıfat'taki durum

Türkiye sınırına yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Sık sık Azez, Bab, Mare ve Afrin'i vuran teröristler, Tel Rıfat'ın Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

Rusya ve ABD'nin Ekim 2019'da verdiği taahhütlere rağmen YPG/PKK'lı teröristler çekilmeleri gereken ilçeyi 6 yılı aşkın süredir işgal ediyor.