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Türkiye koronavirüs haritasında il ve ilçelere göre vaka dağılımı! İl il koronavirüs vaka dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısının illere göre dağılımını açıkladı. Bakan Koca, yaptığı basın açıklamasında Ankara, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerin yanı sıra Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak gibi illerdeki koronavirüs vaka dağılımını paylaştı. Vatandaşlar koronavirüs haritasında illere göre vaka sayısını ve ilçelerdeki dağılımını araştırmaya başladı. İllere göre vaka dağılımı haritasına haberimizden bulabilirsiniz. İşte il il koronavirüs vaka dağılımı…

08 Nisan 2020 Çarşamba  14:57 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 14:57
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Türkiye'deki koronavirüs haritasında illere göre vaka sayısını ve ilçelerdeki dağılımını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Koronavirüs salgının Türkiye'de en çok görülen iller olarak dikkat çeken İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ın ilçelerine göre koronavirüsün yoğunluk taşıdığı bölgelerin dağılımı harita üzerinde gösterildi. Peki Türkiye koronavirüs haritasında illere göre vaka sayısı kaç? İl il koronavirüs haritasındaki vaka dağılımı haberimizde.

Türkiye koronavirüs haritasına bakıldığında yeşil renkli alanlar koronavirüs vaka sayılarını gösterirken, mavi renk test, mor renk ise ikinci test verilerini paylaşıyor. Türkiye koronavirüs haritası üzerinde yer alan kırmızı noktalar ise ölüm olan bölgeleri gösteriyor. Peki Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum nedir? İşte Türkiye koronavirüs haritasındaki ilçelerin dağılımı ve illere göre koronavirüs vaka dağılımı

İSTANBUL KORONAVİRÜS DAĞILIMI HARİTASI

İstanbul'daki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde:

Bakan Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, İstanbul'daki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

ANKARA KORONAVİRÜS DAĞILIMI HARİTASI

Ankara'daki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo ise şu şekilde:

Basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, Ankara'daki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

İZMİR KORONAVİRÜS DAĞILIMI HARİTASI

İzmir'deki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımı gösteren tablo şu şekilde:

Basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, İzmir'deki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

KOCAELİ KORONAVİRÜS DAĞILIMI HARİTASI

Kocaeli'deki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde:

Basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, Kocaeli'deki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

SAKARYA KORONAVİRÜS DAĞILIMI HARİTASI

Sakarya'daki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde:

Basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, Sakarya'daki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

ZONGULDAK KORONAVİRÜS DAĞILIMI HARİTASI

Zonguldak'taki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde:

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