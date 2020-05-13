Türkiye koronavirüs sayıları en son kaç oldu? 13 Mayıs 2020 koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında son durum

13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:26 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:26

Türkiye'deki koronavirüs salgın sürecinde normalleşme takvimine yaklaşılan bu dönemde koronavirüs vaka sayıları ve salgında son durum merak ediliyor. Vatandaşlar, Türkiye koronavirüs sayılarını günlk olarak takip ediyor. Peki bugün koronavirüs salgınında bugün kaç kişi öldü? 13 Mayıs 2020 koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında son durum açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme süreci adı altında dikkatli davranmak gerektiğini söyleyerek vatandaşları uyardı. Zorunluluk yoksa dışarı çıkmamak gerektiğini dile getiren Fahrettin Koca, 13 Mayıs 2020 koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını da açıkladı. Türkiye koronavirüs sayıları en son kaç oldu? Bugün koronavirüs ölümlerinde azalma var mı? İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son vaka ve ölüm sayıları.

13 Mayıs 2020 koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

13 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

13 Mayıs Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.



8 haftadır karantina önlemleri alınan Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayıları gün geçtikçe azalıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 sayfasından ise ölüm ve vaka sayıları hergün güncelleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de şu an koronavirüs salgınının kontrol altında olduğunu açıklayan Bakan Koca, bir kez daha sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Koca, 'Yeni düzenimizde AVM kuyrukları, stadyumlar, 3 kişinin yan yana olduğu oturmama düzenekleri olmamalıdır. Kontrollü sosyal hayat hepimizin katkıları ile olacak' dedi.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

'198 ülkede hayatı tehdit eden böylesi bir salgın hastalıkta 8 hafta geçirdik. Böyle bir hadisede 8 hafta yorucu değildir. 8 hafta ortada büyük bir tehdit varken oldukça kısadır. Corona virüs salgını 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en çok konuşulan konudur.

'ŞU AN SALGIN KONTROL ALTINDA'

Dün Türkiye'nin corona virüs tablosu diğer günlere nazaran iyi bir durumdaydı. Şu anki şartlarda salgın kontrol altındadır. Bir hafta önceki durumumuzdan daha iyi durumdayız. Ancak salgın hastalıklar fırsat tutkunudur. Örnek olduğumuz dünyaya ders olabiliriz. Buna izin vermeyelim. Dışarı maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz. Alışveriş kuyruğuna girmek hala risklidir.

MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Yeni düzenimizde AVM kuyrukları, stadyumlar, 3 kişinin yan yana olduğu oturmama düzenekleri olmamalıdır. Kontrollü sosyal hayat hepimizin katkıları ile olacak. Sizden beklenen en temelde maske ve sosyal mesafe kuralına daha sıkı uymanızdır. Yeni hayatımızda kuyruklar olmamalı.

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM - 12 MAYIS

12 Mayıs Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." dedi.