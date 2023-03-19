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Türkiye, Kosova ile Sırbistan arasında mutabakat sağlanmasını memnuniyetle karşıladı

Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) yol haritası çerçevesinde Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine dair anlaşmanın uygulama eki üzerinde de mutabakat sağlanmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

AA19 Mart 2023 Pazar 21:51 - Güncelleme:
Türkiye, Kosova ile Sırbistan arasında mutabakat sağlanmasını memnuniyetle karşıladı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gelecek dönemde tarafların söz konusu anlaşmanın hükümlerine tam olarak riayet ederek, somut sonuçlar elde etmesinin ümit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini teminen AB yol haritası çerçevesinde 27 Şubat'ta Brüksel'de anlaşmaya varılmasının ardından iki ülke liderlerinin 18 Mart'ta Ohri'de anlaşmanın uygulama eki üzerinde de mutabakat sağlamasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz başta elektrik dağıtım meselesi olmak üzere sürece katkı sağlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ahiren hem Sırbistan Cumhurbaşkanı (Aleksandar) Vucic hem Kosova Başbakanı (Albin) Kurti ile ayrı ayrı görüşmeler yapmıştır. Türkiye olarak Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz."

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