İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 24–25 Kasım 2025'te Türkiye'ye devlet ziyareti yapacağını duyurdu. Duran, görüşmelerde stratejik ortaklığın yeni bir aşamaya taşınacağını belirtti. Öte yandan Duran, savunma sanayi, yüksek teknoloji, ulaştırma, kültür ve turizm gibi birçok alanda iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınacağını aktardı.

21 Kasım 2025 Cuma 19:07
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 24-25 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirecektir. Stratejik ortağımız Kore Cumhuriyeti'nden Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ziyaret, ülkelerimiz arasında Kore Savaşı'ndan bu yana tesis edilen güçlü bağlar ve dostluk temelli münasebetlerin daha da geliştirilmesine vesile olacaktır" dedi.

Görüşmelerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını belirten Duran, "24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve ikili iş birliğimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

