Türkiye küresel silah endüstrisinde atağa geçti

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporuna göre, Türk silah şirketleri 2017'de satışlarını yüzde 24 arttırdı, ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ilk 100 şirket arasına girdi.

SIPRI'nın Silahlar ve Askeri Harcama Programında görevli araştırmacı Pieter Wezeman, "Bu önemli artış, silahlara artan talebi karşılamak ve yabancı tedarikçilere daha az bağımlı olmak amacıyla silah endüstrisini geliştirme heveslerini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Rapora göre, Hindistan ve Brezilya da 2017'de çıkış yapan ülkeler arasında yer aldı, ilk 100'e Güney Amerika'dan sadece Brezilyalı Embraer şirketi girdi.

- Endüstriye ABD şirketleri hakim

Küresel silah endüstrisinde ABD şirketlerinin egemen olduğu görülürken, Amerikan şirketlerini Ruslar izledi.

Enstitünün raporuna göre, 2017'de dünyanın en büyük silah üreticileri ve askeri hizmet şirketlerinin satışları 398,2 milyar doları buldu, silah satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 2,5, 2002'den bu yana da yüzde 44 artış gözlendi.

2017'de merkezi ABD'de bulunan 42 şirket ilk 100'e girdi ve satışların yüzde 57'sini (226,6 milyar dolar) karşıladı. İlk 10'a 5 Amerikan şirketi girerken, Lockheed Martin 44,9 milyar dolarla 2017'de de dünyanın en büyük silah üreticisi olmayı sürdürdü. Lockheed Martin ile Boeing arasındaki uçurum 11'den 18 milyar dolara çıktı.

Rusya, 2017'de ABD'nin ardından en büyük ikinci silah üreticisi olurken, ikinciliğe önceki yıllarda İngiltere oturuyordu.

Rus şirketlerinin ilk 100'deki payı yüzde 9,5 oldu. 10 Rus şirket, 2017'de satışlarını yüzde 8,5 arttırarak 37,7 milyar dolara çıkardı.

Yine 2017'de ilk kez bir Rus silah üreticisi, Almaz-Antey ilk 10'a girdi. Almaz-Antey'in 2017 satışları yüzde 17 artışla 8,6 milyar doları buldu.

İlk 100'e giren diğer 3 Rus şirket satışlarını yüzde 15'den fazla artırırken, bu şirketler United Engine Corporation (yüzde 25), High Precision Systems (yüzde 22) ve Tactical Missiles Corporation (yüzde 19) oldu.

- İngiltere Avrupa'da bir numaralı silah üreticisi

Batı Avrupa'da ilk 100'e giren 24 şirketin silah satışları, 2017'de yüzde 3,8 artışla 94,9 milyar dolara çıktı ve ilk 100'ün toplam satışlarının yüzde 23,8'ini karşıladı.

İngiltere 2017'de 35,7 milyar dolarla Avrupa'da bir numaralı silah üreticisi olurken 7 İngiliz şirketi ilk 100'e girdi ve İngiliz şirketleri satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 2,3 arttırdı.

Listede ilk 100'e giren 4 Hint şirketi 2017'de toplam 7,5 milyar dolarlık satış yaptı, ilk 100'deki payı yüzde 1,9 oldu.

Raporda, güvenilir olmayan istatistikler nedeniyle Çin şirketlerinin satışlarına ilişkin bilgi yer almıyor.

SIPRI, kurulduğu 1966 yılından bugüne çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlıyor.