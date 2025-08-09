Türkiye kutuplara yelken açıyor... Bakan Kacır: Bilimsel varlığımızı güçlendireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu"na ilişkin "Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.



Ulusal Kutup Bilim Stratejisi hedeflerimiz doğrultusunda ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışacağız.... pic.twitter.com/aoScldfC4z — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) August 8, 2025

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkındaki genelgeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulusal Kutup Bilim Stratejisi hedefleri doğrultusunda ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Kacır, paylaşımında "Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız." ifadesine yer verdi.