9 Ağustos 2025 Cumartesi
Türkiye kutuplara yelken açıyor... Bakan Kacır: Bilimsel varlığımızı güçlendireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ile Türkiye'nin kutuplardaki varlığını güçlendireceğini ve insanlığın ortak mirasının korunmasına katkı sunacağını açıkladı.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 00:22
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu"na ilişkin "Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkındaki genelgeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulusal Kutup Bilim Stratejisi hedefleri doğrultusunda ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Kacır, paylaşımında "Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız." ifadesine yer verdi.

