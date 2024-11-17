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Türkiye-Libya işbirliği güçleniyor: Trablus'ta ikinci Ortak İşbirliği Toplantısı

Türkiye-Libya 2. İçişleri Bakanlıkları Ortak İşbirliği Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleşti. Toplantıda, 'Kolluk İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın uygulanmasına yönelik konular ile güvenlik işbirliği, kolluk eğitimi ve konsolosluk konularına ilişkin hususlar görüşüldü.

AA17 Kasım 2024 Pazar 21:02 - Güncelleme:
Türkiye-Libya işbirliği güçleniyor: Trablus'ta ikinci Ortak İşbirliği Toplantısı
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Sabah saatlerinde Trablus'a gelen Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve beraberindeki heyet, Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Daire Başkanı Tümgeneral Nureddin Ebu Ceride tarafından Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Karaloğlu, Libya ziyareti kapsamında "Türkiye-Libya İçişleri Bakanlıkları İşbirliği Ortak Komitesi 2. Toplantısı"na katıldı.

İki ülke arasındaki köklü kardeşlik bağlarının vurgulandığı toplantıda, 23 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Kolluk İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nın uygulanmasına yönelik konular ile güvenlik işbirliği, kolluk eğitimi ve konsolosluk konularına ilişkin hususlar görüşüldü.

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