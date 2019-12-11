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Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentine eğitim merkezi açtı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde eğitim merkezi açtı.

  • AA
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Eğitim merkezin açılış törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, TİKA Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray ve Afgan yetkililer katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Belh Vali Yardımcısı Başir Tevhidi, Afganistan ile Türkiye arasında kardeşlik bağı bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Afganistan'da birçok alanda yardımda bulunduğunu ifade eden Tevhidi, en önemli yardımların da eğitim alanındaki yardımlar olduğunu belirtti.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Türkben de Afganistan'daki TMV okulları dışındaki öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya dönük açılan bu eğitim merkezinin çok önemli ve müstesna bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

TMV'nin, Afganistan'daki FETÖ iltisaklı okulları devralmasının ardından ilk kez bir eğitim merkezi açtığını vurgulayan Türkben, bu eğitim merkezinde öğrencilerin dil kursu, Türkiye'de eğitimlerini sürdürmesi için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) eğitimi alacaklarını ve böylece öğrencilerin başarılarını daha yükseklere taşıyacaklarının altını çizdi.

Türkben, "TMV olarak Afganistan'da yeni eğitim merkezleri ve okulları açmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay da Afgan halkının eğitime ne kadar büyük önem verdiğini bildiklerini, Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan'da eğitimin gelişmesi için başta TMV olmak üzere, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Diyanet Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük destek sağladığını belirtti.

Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif İlkokulunun da yakın gelecekte açılabilmesi için çalışmaların başladığını bildiren Alpay, "Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Eğitim Merkezinde Konkur, Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı, SAT/TOEFL gibi yabancı dil sınavları hazırlık kurslarının yanı sıra Türkçe kursları da düzenlenecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim merkezi hizmete açıldı.

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