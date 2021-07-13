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Güncel

Türkiye- Malezya arasında 'Ortak Deklarasyon' imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali ile görüştü. Toplantı sonrasında, iki bakan tarafından Ortak Deklarasyon imzalandı.

AA13 Temmuz 2021 Salı 14:10 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 14:13
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Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen iki bakanın görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapıldı.

Bu görüşmede, 2015'te yürürlüğe giren Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında iki ülke ticaretinde kaydedilen gelişmeler ele alındı.

STA'nın hizmet, ticaret, yatırımlar ve e-ticaret alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırılan görüşmelerde, gümrükler, DTÖ Kalkınma İçin Yatırımların Kolaylaştırılması Müzakereleri, helal gıda sektörü, karşılıklı yatırımlar, sivil havacılık ve savunma sanayisi alanlarında iş birliği potansiyeli vurgulandı.

- ORTAK DEKLARASYON İMZALANDI

Toplantı sonrasında, iki bakan tarafından Ortak Deklarasyon imzalandı.

Ortak Deklarasyon ile Türkiye-Malezya STA'sının hizmet, ticaret, yatırımlar ve e-ticaret alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla eylül ayında müzakerelerin başlatılması kararlaştırıldı.

Bakan Ali, Bakan Muş'un davetlisi olarak Türkiye'de temaslarını sürdürecek.

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