Türkiye meydan okumayı gördü... Bakan Fidan: YPG ve İsrail Suriye'de oyunbozanlık yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Belli gelişmeler kimseye sürpriz olmamalı. Bu noktada da Suriye'nin istikrarını, birliğini, bütünlüğünü bozucu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor

Suriye'deki kardeşlerimizle hayatın normal akışında olan alt yapı, ekonomi, yatırım, turizm gibi birçok konuda işbirliği yaparken diğer taraftan da stratejik politika alanlarında da belli konuları hayata geçirmek için çalışmak zorundayız

YPG'nin bir türlü sisteme entegre olmamadaki oyunbozanlığı gösteriyor ki Suriye'de açılan bu olumu sayfanın, umulduğu gibi gitmesi bir hayli zor olacak. Burada bir meydan okuma var bizlere düşen bu meydan okumayı çok iyi analiz ederek barışçıl bir şekilde bu sorunları çözmeye çalışmaktır.

Yeni Suriye bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bir Suriye olmalı. Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz.

(Süveyda'daki olaylar) Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda.

İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının bir ayağını da Suriye oluşturmakta. Özellikle Suriye'de karışıklığın çıkması, kaotik bir ortamın olması İsrail için bir öncelik haline gelmiştir.

"İSRAİL, SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE GÖZ KOYDU"

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin açıklamalarından satırbaşları:

Dış etkenler var, tehditlerle karşı karşıyayız. Mesela Suriye'nin bölünmesi istenmektedir. Bu bizi mezhepsel ve ideolojik olarak bölmeyi amaçlamaktadır.

Önceki yıllardaki gibi İsrail'in tekrar eden tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokuyor.

Dürziler Suriye toplumunun bir parçasıdır. Onları hiçbir zaman dışlamak gibi bir niyetimiz olmamaktadır. Bunu İsrail öne sürmektedir.

Suriyelilerin tekrar dönmesi için zemin hazırlamaya çalışıyoruz. Suriye'nin istikrarı aynı zamanda bölgenin istikrarı demektir.