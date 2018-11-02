Türkiye, Mısır'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Minye kentinde Kıpti Hristiyanları hedef alan terör saldırısını kınadı.
- AA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki terör saldırısına ilişkin, "Mısır'ın Minye kenti yakınlarında Kıpti Hristiyanları hedef alan ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan menfur terör saldırısını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.
Minye'de Hristiyanları taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
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