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Hep birlikte vurguladılar: Türkiye NATO için vazgeçilmez

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana yapılan ilk NATO toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda bulunan diplomatlar, NATO’daki ikinci büyük orduya sahip olan Karadeniz ve Akdeniz’e kıyısıyla stratejik bir konum bulunan Türkiye’nin kaybedilmeyecek kadar önemli olduğu vurgusunu yaptılar.

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan NATO ülkeleri savunma bakanları toplantısında, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyona ve Rusya ile vardığı anlaşma gündeme alındı. Bu konuda farklı görüşlere ve tepkilere rağmen, NATO'nun Türkiye’ye olan askeri desteğin sürdürülmesine karar verildiği açıklandı
 
"TÜRKİYE KAYBEDİLMEYECEK KADAR ÖNEMLİ"
 
Reuters’e konuşan NATO diplomatı yaptığı açıklamada, “Durumu daha kötü hale getirmemek için ortak bir çaba var. ABD Başkanı Donald Trump’dan sonra Türkiye birliğin yeniden gerilmesine sebep oldu. Ancak Türkiye kaybedilemeyecek kadar önemli” dedi.
 
TÜRKİYE NATO İÇİN VAZGEÇİLMEZ
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşmaya varması tartışmanın gündeminde yer aldı. Yine de Türkiye'nin müttefikliğinin NATO için vazgeçilmez olduğu ve stratejik konumunun önemi konusunda mutabık kalındı. 
 
"İSPANYA GERİ ADIM ATTI"
 
İspanya’nın ise, Türkiye'nin terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Operasyonu'nu protesto etmek için patriot füzelerini Türkiye’den çekmekle tehdit etmişti. 
 
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkesinin önceki tutumunun aksine, toplantıda füzelerini Türkiye’den çekmeyeceğini açıkladı. Talep gelirse, bataryalar için Türkiye’ye altı aylık bir uzatma süresi tanıyabileceklerini söyledi.
 
"TÜRKİYE'NİN ABD İLE OLDUĞU KADAR RUSYA İLE ANLAŞMA HAKKI VAR"
 
NATO’nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi’ne hitaben konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Türkiye’nin NATO’da hakim olan genel görüşe aksi olan tavrını koruyarak ülkesinin ABD ile olduğu kadar Rusya ile de anlaşma yapma hakkı olduğunu söyledi. 
 
Bakan Akar’ın bu tutumuna sadece Fransa önderliğindeki küçük bir grup ülke karşı çıktı.
 
Toplantıda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbergi birliğin geçmişte de zorluklar yaşadığını söyleyerek ABD yönetimindeki Irak savaşında Fransa ve Almanya'nın karşı çıktığını hatırlattı.
 
Eski NATO yetkililerinden Jamie Shea da, “NATO’da uzun vadeye oynar, aileyi bir arada tutarsınız. Tarihsel bakıldığında bu işe yaramıştır” değerlendirmesini yaptı.
 
Diplomatlar ayrıca, özellikle de Trump’ın NATO’nun kriz içinde olduğunu iddia ettiği bir dönemde ittifakın Londra’da 4 Aralık’ta yapılacak zirve öncesinde birlik mesajı vermek istediğini bildirdi.
 

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