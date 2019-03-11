Türkiye, NATO-Gürcistan ortak eğitim ve tatbikatına katılacak
Türkiye, 24 ülkeyle birlikte 18-29 Mart'ta düzenlenecek NATO-Gürcistan ortak eğitim ve tatbikatına katılacak. Gürcistan'da 18-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek NATO-Gürcistan ortak eğitim ve tatbikatına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülke katılacak.
- İHA
Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis yakınlarındaki Krtsanisi Askeri Üssü'nde bulunan NATO-Gürcistan Eğitim Merkezi'nde (JTEC) NATO-Gürcistan ortak eğitim ve tatbikatının yapılacağı belirtildi. Açıklamada, tatbikatın resmi açılış töreninin 18 Mart'ta Gürcistan Savunma Bakanlığının ordu salonunda yapılacağı ifade edildi.
JTEC Merkezi'nde düzenlenecek tatbikata Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Yunanistan, İngiltere, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, ABD, İsveç ve Almanya'nın katılacağı kaydedildi. Gürcistan Savunma Bakanlığının açıklamasında, eğitimin amacının Gürcistan, NATO ve İttifak ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin takım yeteneklerini geliştirmek, sivil ve askeri işbirliği, Gürcistan'ın savunma ve kontrol yeteneklerini arttırmak olduğu belirtildi.
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