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Türkiye, Nijer'in Mali sınırındaki askeri üsse düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in Mali sınırındaki G5 Sahel Ortak Gücü karargahına düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

AA5 Aralık 2021 Pazar 22:46 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 22:46
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Mali sınırındaki Tera/Tillaberi bölgesindeki G5 Sahel Ortak Gücüne ayrılan üsse düzenlenen terör saldırısında 29 Nijer güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybetmesinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijer basını gün içinde Tillaberi bölgesindeki Tera mevkisinde bulunan G5 Sahel Gücünün karargahına dün kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 29 asker yaşamını yitirmiş, çıkan çatışmada ise 79 terörist öldürülmüştü.

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