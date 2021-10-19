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Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Sokoto eyaletinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

AA19 Ekim 2021 Salı 01:13 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 01:14
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın Sokoto Eyaleti'nin Goronyo bölgesinde 18 Ekim 2021'de kalabalık bir pazar yerinde düzenlenen terör saldırısında en az 43 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da, 10 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda da 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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