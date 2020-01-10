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Güncel

Türkiye'nin onardığı Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı

Türkiye'nin onarım ve tıbbi teçhizat eksiklerini tamamladığı Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat gerçekleştirildi.

AA10.01.2020  14:04 - Güncelleme: 10.01.2020  14:04

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güvene kavuşan Suriye'nin Tel Abyad ilçesi halka yönelik hizmetler devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan ilçe hastanesinde ilk ameliyat yapıldı. Doğumunun sezaryenle yapılmasına karar verilen Tel Abyadlı anne, hastanede görevli Suriyeli doktorlar tarafından ameliyata alındı. Başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucu genç anne, 3 kilo 300 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Dünyaya gözlerini açan bebeğin, annenin üçüncü çocuğu olduğu öğrenildi.

- HASTANEYE İKİ AMBULANS BAĞIŞLANDI

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık hizmetlerinin daha iyi hale getirilmesi için SUDKOM koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürün AFAD ve Türk Kızılayı gibi kuruluşların girişimleri sonucu ATAA Derneğinin temin ettiği iki ambulans, düzenlenen törenle Tel Abyad Hastanesi envanterine dahil edildi.

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