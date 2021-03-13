AA 13 Mart 2021 Cumartesi 17:09 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 17:24

Manastır Şehir Müzesi olarak kullanılan eski Manastır Askeri İdadisinde yapılan törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin, Tuğgeneral Mustafa Er başkanlığındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) heyeti, Manastır Belediye Başkanı Nataşa Petrovska, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada bir konuşma yapan Büyükelçi Sekizkök, Manastır'ın asırlarında birlikte yaşamış iki milletin ortak tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Manastır Askeri İdadisinin seçkin öğrencisi Mustafa Kemal Atatürk'ün buradaki yılları, Büyük Önder olmasına uzanan yolda fikirlerinde ve kişiliğinde önemli tesirler bırakmıştır." dedi.

Atatürk'ün söz konusu idadide büyük kararlılıkla eğitimini sürdürdüğüne ve dünyadaki güncel olayları yakından takip ettiğine işaret eden Sekizkök, "Askeri eğitimini müteakiben cepheden cepheye koşan Atatürk, eşsiz bir mücadele neticesinde 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olmanın onuruna erişmiştir." ifadesini kullandı.

Sekizkök, Atatürk'ün Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu için ilham kaynağı olacağından emin olduğunu kaydetti.

- "Türkiye, askeri teçhizat ve eğitim noktasında sürekli yardım sağladı"

Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Nuredin, dünyaca ünlü lider, vizyoner ve devlet adamı olarak nitelendirdiği Atatürk'ün mezuniyetinin 122. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Savunma alanında Türkiye ile çok iyi iletişim ve karşılıklı iş birlikleri olduğunun altını çizen Nuredin, Türkiye'nin stratejik ortak olarak Kuzey Makedonya ordusuna askeri teçhizat ve eğitim noktasında sürekli yardım sağladığını vurguladı.

Nuredin, iki ülke arasında her zaman stratejik ortaklık ve büyük dostluk olduğunu belirterek, Türkiye ile benzer değerlere sahip olduklarını, NATO üyesi olarak ortak ve müreffeh bir gelecek için çabaladıklarını söyledi.

Tuğgeneral Er ise Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında karşılıklı güvene dayalı iş birliğinin mevcut olduğunu vurgulayarak, diplomatik, askeri ve ticari ilişkilerin giderek geliştiğini ifade etti.

İki millet arasındaki dostluğun, bölgesel barış ve refaha büyük katkı sağladığını, bunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "bu coğrafyayla manevi bağı oldukları" yönündeki ifadesiyle tasdiklendiğini söyleyen Er, "Türkiye, Balkanlarda yakın bir dost ve güvenli bir iş birliği ortağı olarak gördüğü Kuzey Makedonya'yı anayasal ismi ve ulusal kimliğiyle tanıyan ve Üsküp'te büyükelçilik açan ilk devlettir." diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında törende bir Harbiyeli öğrenci şiir okudu. Daha sonra davetliler, Manastır Şehir Müzesi ile Atatürk Anı Odası'nı ziyaret etti.