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Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 2. Toplantısı Taşkent'te düzenlenecek

Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 2. Toplantısı Taşkent'te düzenlenecek.

IHA10 Haziran 2020 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 10:36
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Özbekistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şerzod Asadov ve Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er arasında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede Taşkent’te düzenlenecek Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 2. Toplantısı hazırlıkları ele alındı. Konsey Toplantısı gündemi konularının bir an önce belirtilmesi, Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısının ve Bakanlıklar arası Siyasi İstişarelerin gerçekleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Görüşmede iki ülke arasında siyasi, ticari, ekonomik, yatırım ve diğer alanlardaki çok taraflı işbirliğini geliştirme konusu da masaya yatırıldı.

Şerzod Asadov, Özbekistan’ın Korona virüs salgını ve Serdaba barajı çöküşünden kaynaklanan sorunlar ile mücadelelerindeki fiili yardımı için Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

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