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Türkiye-Pakistan ortak tatbikatı başladı

Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği 'Atatürk Tatbikatı 2023' Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela bölgesinde düzenlenen törenle başladı.

AA30 Ocak 2023 Pazartesi 16:11 - Güncelleme:
Türkiye-Pakistan ortak tatbikatı başladı
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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, törene iki ülkeden askeri yetkililerin katıldığı ve tatbikatın 2 hafta süreceği belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın teröre karşı mücadelede iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceği vurgulandı.

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Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor.

Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.

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