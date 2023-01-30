Türkiye-Pakistan ortak tatbikatı başladı

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, törene iki ülkeden askeri yetkililerin katıldığı ve tatbikatın 2 hafta süreceği belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın teröre karşı mücadelede iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceği vurgulandı.

- TÜRKİYE'DE CİNNAH, PAKİSTAN'DA ATATÜRK ADINA DÜZENLENİYOR

Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor.

Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.