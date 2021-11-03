İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2021 Çarşamba / 28 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6154
  • EURO
    11,1402
  • ALTIN
    552.197
  • BIST100
    1533.05
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye paylaşımı tepki çekmişti... İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden açıklama
Güncel

Türkiye paylaşımı tepki çekmişti... İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden açıklama

İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından, Türk-ABD heyetlerinin görüşmesi hakkında küstah bir paylaşım yapıldı. Yaşanan skandal sonrası büyükelçilik, paylaşımın 'siber saldırı' olduğunu öne sürdü.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 00:56 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 01:12
ABONE OL

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üzülerek bildiririz ki 02 Kasım'da 22.10 sularında büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu paylaşımların kendilerine ait olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz."

Elçiliğin "onaylı" Instagram hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Jeo Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'daki görüşmesine ilişkin bir paylaşım yapılmış, yaklaşık 25 dakika görüntülenmişti.

Söz konusu paylaşım daha sonra silinmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.