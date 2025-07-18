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Türkiye-Rusya arasında Suriye zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgenin tamamı için tehdit oluşturuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İşgalci İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının gündem olduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda'dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ18 Temmuz 2025 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Türkiye-Rusya arasında Suriye zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgenin tamamı için tehdit oluşturuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından detaylar paylaşıldı.

Açıklamada şunlar yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda'dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğunu, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal etmemesinin önem arz ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasını ve ülkenin bir an önce ayağa kalkmasını hedeflediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere başlanmasının mühim olduğunu, Türkiye'nin taraflar için uygun tarihler tespit edildiğinde görüşmelere İstanbul'da ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini belirtti.

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