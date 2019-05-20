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Türkiye, Rusya üzerinde gözlem uçuşları gerçekleştiriyor

Rusya Savunma Bakanlığı, uluslararası gözlem anlaşması uyarınca Türkiye’nin Rusya hava sahası üzerinde 4 gün boyunca gözlem uçuşları yapacağını açıkladı.

  • İHA
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Rusya Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, uluslararası karşılıklı denetim ve gözlem anlaşmaları çerçevesinde Türkiye’nin Rusya hava sahasında gözlem uçuşları gerçekleştirmeye başladığı belirtildi. Bugün başlayan ve 24 Mayıs’ta sona erecek olan uçuşlarda Türkiye'nin gözlem uçağı Rusya’yı havadan gözlemleyecek ve raporlama gerçekleştirecek.
 
ROTAYI RUSLAR BELİRLEDİ
 
Açıklamada Türkiye’nin gözlem uçuşlarını CASA CN-235 tipi gözlem uçağıyla gerçekleştirdiğine vurgu yapılırken, bu uçuşların rotasının ise Rusya tarafından belirlendiği, gözlem uçağının sadece belirlenen rotada uçuş gerçekleştirebileceği vurgulandı. Rus basınında yer alan haberlerde ise Türkiye'nin gözlem uçağının radar hareketliliğinin başladığı savunuldu.

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