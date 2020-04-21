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Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatındaki 3'lü görüşme yarın yapılacak

Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatındaki 3'lü görüşme yarın yapılacak. Üç ülkenin Dışişleri Bakanları telekonferans yönetmiyle Suriye ve İdlib'i konuşacak.

21 Nisan 2020 Salı 11:22 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:48
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