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Ukrayna'dan tahliye eden Azerbaycan vatandaşları: Türkiye sağ olsun bizi kurtardı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Azerbaycan vatandaşlarının, Türkiye'nin tahliye çalışmalarıyla ülkeden çıkarılmasına devam ediliyor.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 09:18 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 09:18
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Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla kara yoluyla ülkeden çıkarılan Azerbaycanlılar Edirne'deki sınır kapıları üzerinden yurda giriş yaparken, Türkiye'ye ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Yaşar Azizov, AA muhabirine, Türkiye'ye kendilerine verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Ukrayna'dan çıkışlarından gelişe kadar geçen süreçte gerekli tüm imkanların seferber edildiğini belirten Azizov, "Türkiye'nin sağladığı araçla geldik. Türkiye'den Allah razı olsun. Türk kardeşlerimizle birlikte otobüsle yurda geldik." dedi.

Azizov, savaşın başlamasıyla yaşadığı bölgede patlamaların meydana geldiğini ve zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

- "TÜRKİYE SAĞ OLSUN BİZİ KURTARDI"

Harkiv'den kızı ve oğluyla gelen Agila Hanaliyeva ise savaşın ilk gününden itibaren bombalarla yüz yüze kaldıklarını ifade etti.

Patlamalardan korunmak için 6 gün sığınakta kaldığını anlatan Hanaliyeva, Türkiye sayesinde ülkeden çıkmayı başardıklarına dikkati çekti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın "tek millet iki devlet" olduğunu ve zor zamanda Türkiye'nin desteğini gördüklerini anlatan Hanaliyeva, "Türkiye sağ olsun bizi kurtardı. Çocuklarımla sığınakta çok zor günler geçirdik. Roketler, bombalar atılıyordu. Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye bize kucak açtı. Savaş alanından bizi buraya getirdi." diye konuştu.

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