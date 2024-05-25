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  • Türkiye Sağlık Vadisi kuruluyor! Bakan Koca'dan ''Hayırlı olsun'' paylaşımı
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Türkiye Sağlık Vadisi kuruluyor! Bakan Koca'dan ''Hayırlı olsun'' paylaşımı

Türkiye Sağlık Vadisi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
Türkiye Sağlık Vadisi kuruluyor! Bakan Koca'dan ''Hayırlı olsun'' paylaşımı
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Kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Kararnameye göre, sağlık alanındaki eğitim, araştırma, geliştirme, biyoteknoloji ve bilişim kapasitesinin artırılması kapsamında, ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında AR-GE, klinik araştırmalar ve üretim hazırlık aşamalarını içeren entegre bir sağlık sisteminin oluşturulması için gerekli faaliyetleri yürütmek, bünyesindeki prototip üretim alanları, büyük veri araştırmaları merkezi ile mükemmeliyet merkezlerinde girişimciler, araştırmacılar, akademisyenler başta olmak üzere sektör temsilcilerine hizmet sunmak ve bu amaçla Türkiye Sağlık Vadisi adıyla belirlenen alanı işletmek ve yönetmek üzere Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından bir şirket kurulacak.

- SAĞLIK BAKAN KOCA'DAN "HAYIRLI OLSUN" PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Vadisi'nin kuruluşuyla ilgili karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi konusundaki en ileri adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla atıldı. 'Sağlık, bilim ve teknolojileri alanında istikbalimiz için söyleyecek sözüm, yapacak işim var' diyen herkesi kuşatacak bir ekosistem kuruluyor. Yerelleşme hızlanacak, dışa bağımlılık azalacak. Hepsi, önce kendine yeten sonra ihtiyaç duyanlara yardım edebilen güçte bir Türkiye için. Büyük başlangıç ülkemize hayırlı olsun."

  • Türkiye Sağlık Vadisi
  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  • Resmi Gazete

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