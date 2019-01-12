İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye, satrançta iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak

Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2019 yılında Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ile Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacağı belirtildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türk satrancının son yıllarda başarı grafiğini yükseltip, dünyada dikkatleri topladığına işaret etti.
 
Son yıllarda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen organizasyonlarla dünya satranç kamuoyunun takdirini kazandıklarını ve Türk satrancını uluslararası arenada gurur verici bir noktaya taşıdıklarını belirten Tulay, "Ev sahipliği yaptığımız uluslararası organizasyonların ardından dünyanın dört bir yanından ülkemize ve organizasyon yeteneğimize hayran kaldıklarını belirten tebrik mesajları alıyoruz. Şimdi ise iki yeni dev organizasyonla cennet vatanımızı ve Türk satrancını en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Sporcularımız, velilerimiz, antrenörlerimiz, kulüplerimiz ve büyük ailemiz ile birlikte bu gururu hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
 
Organizasyonların Türkiye'nin tanıtımı ve Türk sporu açısından son derece önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:
 
"Bu organizasyonlar bizim için çok önemli bir fırsat. Dünyanın dört bir yanından gelecek ünlü sporculara hem ülkemizin güzelliklerini hem de Türk satrancının gücünü göstereceğiz. Aynı zamanda sporcularımız, dünyaca ünlü satranççılarla yarışma imkanı bulacak. Türk sporu adına çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nı kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek, hafızalardan silinmeyecek bir organizasyona imza atmak için büyük bir heyecan duyuyoruz."

100. yılında Medine Müdafaasının sona ermesi - Tarihte bugün 10 Ocak 1919

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

933 taksi şoförüne 237 bin lira ceza

933 taksi şoförüne 237 bin lira ceza

Afrika kana bulandı

Afrika kana bulandı

İki terörist etkisiz hale getirildi

İki terörist etkisiz hale getirildi

'Müthiş bir potansiyel var Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde'

'Müthiş bir potansiyel var Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde'

Florya'da tren kazası: Yaralılar var

Florya'da tren kazası: Yaralılar var

Sınır hattında kritik toplantı

Sınır hattında kritik toplantı

Milli İstihdam Seferberliği 2018’de başarı ile sonuçlandı

Milli İstihdam Seferberliği 2018’de başarı ile sonuçlandı

Mayın patlatma tankları sınıra gönderiliyor

Mayın patlatma tankları sınıra gönderiliyor
 

POPÜLER HABERLER

Aç kurtların yediği kangaldan geriye sadece başı kaldı

Aç kurtların yediği kangaldan geriye sadece başı kaldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA