Başkan Erdoğan duyurmuştu: Resmen kuruldu

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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı resmen kuruldu

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte hitabına, 'Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.' diyerek başladı. Çok istismar edilen 15 Temmuz şehitleriyle ilgili olarak Başkan Erdoğan, 'Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır' dedi.

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Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada, "Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak inşallah sonraki nesiller de 15 Temmuz Kahramanlarını aynı şekilde anacak ve hatırlayacaklardır. Hiç endişeniz olmasın. Bu vesileyle sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gazilerle Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla bu devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi, daha derli toplu yürüteceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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