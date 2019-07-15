Başkan Erdoğan duyurmuştu: Resmen kuruldu

Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada, "Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak inşallah sonraki nesiller de 15 Temmuz Kahramanlarını aynı şekilde anacak ve hatırlayacaklardır. Hiç endişeniz olmasın. Bu vesileyle sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gazilerle Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla bu devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi, daha derli toplu yürüteceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.