Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP terörist cenazesinde

05 Mart 2020 Perşembe 13:26 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:32

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012 yılında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada sağ ele geçirilen MKP'li terörist Aysel Koç, dün Sincan Cezaevinde intihar etti. Koç'un cenaze törenine CHP İstanbul il ve ilçe yöneticileri katıldı.

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, 16 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MKP/HKO mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Köşeye sıkıştırılan teröristler sağ ele geçirildi.

Yakalanan 23 terörist arasında yer alan MKP'li Aysel Koç, tutuklanarak Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 2012 yılından bu yana cezaevinde tutuklu olan Koç, önceki gün intihar

Cenazesi Gazi Mahallesi'ne getirildi

Yeni Şafak'ın haberine göre, terörist Koç için İstanbul Gazimahallesi'nde, Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. "Aysel Koç ölümsüzdür" yazılı pankartların taşıntığı törende, terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

Terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF tarafından haberleştirilen cenaze töreninde ilginç bir bilgi yer aldı.

HDP ve CHP cenazede hazır bulundu

Terörist için düzenlenen törene HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, HDP İstanbul il ve ilçe yöneticileri, ESP il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra CHP il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Haberde CHP'li yöneticilerin ismine yer verilmedi.

CHP'li siyasetçilerin arka çıktığı PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler

Suriye'de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal CHP'de ilk değil. DHKP-C'li Umut Güney, PYD'li Aziz Güler, DHKP-C'li Elif Sultan Kalsen, DHKP-C'li Berna Yılmaz, DHKP-C'li Mualla Zincir, DHKP-C'li Eylem Yücel ve PYD'li Özge Aydın CHP'li vekillerle ilişkisi ortaya çıkan teröristlerden bazıları.