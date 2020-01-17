Türkiye şehitlerini uğurluyor

AA & DHA 17.01.2020 17:22 - Güncelleme: 17.01.2020 17:23

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul ve Piyade Teğmen Sinan Bilir'in Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşları, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Havalimanındaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan dua etti.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu.

Piyade Binbaşı Tombul 'un naaşı Eskişehir'e, Piyade Teğmen Bilir'in cenazesi Tokat'a gönderildi.

Tombul'un evli ve iki çocuk babası, Bilir'in ise bekar olduğu öğrenildi.

Aynı terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın naaşı, memleketi Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Törene AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

ŞEHİT TEĞMEN SİNAN BİLİR TOKAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Şehit Bilir'in cenazesi de Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, annesi Nevriye ile eşi Sibel Bilir tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Şehidin naaşı, babaevinde helallik alındıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. Şehidin annesi Nevriye, eşi Sibel ile kardeşleri Ahmet ve Aşkın Bilir, gözyaşı döktü.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası bir süre askerlerin omzunda taşınan şehidin naaşı, Erenler Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ONBAŞI ALPAKLI ŞANLIURFA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı da Eyyübiye kırsalında Selmanlar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Selmanlar İlkokulunun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin babası Ali, annesi Aysel, eşi Ayten ile kardeşleri Mehmet, Kadir, İbrahim, Halil, Hülya ve Sara Alpaklı, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan ve Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile siyasi parti temsilcileri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Vali Erin, yaptığı konuşmada, bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Uğruna binlerce şehit verdiğimiz ve dünyanın en büyük şehitliği haline gelmiş olan Anadolu topraklarının bir çakıl taşını, bir karışını dahi kimselere kaptırmadan onurlu ve güçlü bir şekilde inşallah evlatlarımıza ve gelecek nesillere teslim edeceğiz. Bir kez daha şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

İl Müftüsü Ramazan Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Alpaklı'nın naaşı, salavatlar ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla Salmanlar Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

HAKKARİ'DE ŞEHİT OLAN SÖZLEŞMELİ ER MİYANYEDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Sait Miyanyedi'nin cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Miyanyedi için ilçe merkezindeki Şehit Kerim Keçeci Üretici Köylü Pazarı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarıyla Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner, Karabük Valisi Fuat Gürel, EDOK Okullar Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ile Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, belediye başkanları, askeri erkan, emniyet personeli ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına konulduğu sırada babası Satılmış ve annesi Naciye Miyanyedi ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit piyade sözleşmeli er Miyanyedi'nin naaşı, Dereköseler köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki asker şehit olmuş, yaralanan 2 asker hastanede tedavi altına alınmıştı.

ŞEHİT UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ TOPTAŞ BAŞKENTTE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Ağrı'nın Diyadin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma İkinci Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş'ın cenazesi de Ankara'da toprağa verildi.

Şehit Toptaş'ın (34) cenazesi, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndaki törenin ardından ailesinin yaşadığı Ankara'ya getirildi.

Evinde helallik alınan Toptaş'ın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürüldü.

Törene katılanlar, cami avlusunda şehidin babası Ümit, annesi Seringül ve eşi Asuman Toptaş ile yakınlarına taziyelerini iletti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Toptaş'ın naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Doruk Toptaş'ın oyuncak kamyonuyla oynaması dikkati çekti.

Toptaş'ın naaşı Cebeci Şehitliği'ne defnedildi.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri, vatandaşlar ile yetkililer katıldı