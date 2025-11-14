Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağının enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan askerlerin naaşları, adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından "A400M" askeri kargo uçağına nakledildi.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.
Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.