Güncel

Türkiye şehitlerini uğurluyor... Kahramanlara son görev!

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşı, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanıyor.

HABER MERKEZİ14 Kasım 2025 Cuma 09:08 - Güncelleme:
Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.

Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor

ŞEHİTLERİN NAAŞI ANKARA'DA

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağının enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan askerlerin naaşları, adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından "A400M" askeri kargo uçağına nakledildi.

MSB: Uçakta 20 personelimiz vardı

ADLİ TIPTAKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.

