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Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, siber güvenlik alanındaki faaliyet ve katkıları dolayısıyla çeşitli alanlarda üye firmalarına ödül verdi.

AA11 Şubat 2022 Cuma 14:56 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 14:57
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Kümelenmenin ödül töreni 3'üncü Sektör Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Siber güvenlik alanında 209 üye firma ile 300'den fazla yerli ve milli ürün sunan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Girişimcilik Faaliyetlerine Destek Ödülü'nü STM'ye vermeyi uygun buldu.

Türk Telekom, Yerli Ekosisteme Destek Veren Entegratör Firma Ödülü'ne layık görüldü.

Yılın Parlayan Yıldızı Ödülü "b!nalyze"nin olurken Eğitim Faaliyetlerine Destek Ödülü "Deepcase"e verildi.

En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Firma Ödülü'nün sahibi Chomar oldu.

HAVELSAN, STM ve ASELSAN'a Küme Çalışmalarına Destek Ödülü takdim edildi.

Törende ayrıca sertifikasyonları tamamlanan yerli ürünlerin belgeleri sunuldu.

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