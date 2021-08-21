Türkiye sınırına ördüler! Tam 40 kilometre

Reuters 21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:30 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:30

Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, kıtaya olası Afgan göçünün önüne geçilmesi için Brüksel'den bölgedeki ülkelerin hareketliliği durdurmasına yardım etmesini istiyor.

Yunanistan'ın göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 40 kilometrelik duvar örmesi ise göçmen akını endişesinin bir yansıması olarak görülüyor.

"PASİF ŞEKİLDE BEKLEYEMEYİZ"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, sınır bölgesine ziyarette bulundu. İnşa edilen çelik duvar ile elektronik gözetleme sistemini inceleyen Bakan Panagiotopulos, "Afganistan krizi göçmen akınları için olanak yaratıyor. Olası etkiye karşı pasif bir şekilde bekleyemeyiz" şeklinde konuştu.

60 BİN GÖÇMENE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Yunanistan 40 kilometrelik çelik çiti geçen sene kurmaya başlamıştı. Ülkede 2015 yılından bu yana yaklaşık 60 bin göçmen kalıyor. Atina yönetimi, son aylarda göçmen kamplarını çitle çevirerek ve kara ve deniz yoluyla sınır devriyelerini yoğunlaştırmıştı.