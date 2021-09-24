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Türkiye, Sırbistan'da Novi Pazar'dan sonra Niş kentinde konsolosluk açacak

Türkiye, Sırbistan'da Yeni Pazar'ın ardından gurbetçilerin sıla yolu üzerinde bulunan Niş kentinde konsolosluk açmaya hazırlanıyor.

AA24 Eylül 2021 Cuma 15:32 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 15:35
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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Niş kentinde açılacak konsolosluğun hem Türkiye'ye giden gurbetçilere hizmet vereceğini hem de ticari, ekonomi ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 31 Ağustos-1 Eylül'de Sırbistan'a yaptığı ziyaret sırasında konsolosluğun açılma talimatının verildiğine işaret eden Aksoy, Sırbistan Dışişleri Bakanlığına gerekli girişimlerin yapıldığını ve açılışın en kısa sürede gerçekleşeceğini ifade etti.

Aksoy, Niş'teki konsolosluğun Türkiye'nin Sırbistan'daki ikinci konsolosluk ofisi olacağını belirterek, İstanbul ve Niş arasında tarifeli uçak seferlerinin başlatılmasının da gündemde olduğunun sözlerine ekledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Niş Belediye Başkanı Dragana Sotirovski de Niş'teki konsolosluğun Sırbistan üzerinden seyahat eden Türk vatandaşlarına hizmet vereceğini ifade ederek, Türk iş adamlarının Niş kentine yatırımlarının da kolaylaşacağını söyledi.

Sotirovski, bölgedeki Osmanlı eserlerinin restorasyonunu üstlenmeye hazır olduklarını kaydetti.

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