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  • Türkiye soğuk havanın etkisi altında: En düşük hava sıcaklığı eksi 20,3 derece
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Türkiye soğuk havanın etkisi altında: En düşük hava sıcaklığı eksi 20,3 derece

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırdı. En düşük hava sıcaklığı Niğde'de eksi 20,3 derece olarak kayıtlara geçti.

IHA28 Kasım 2024 Perşembe 11:11 - Güncelleme:
Türkiye soğuk havanın etkisi altında: En düşük hava sıcaklığı eksi 20,3 derece
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk noktası gece eksi 20,3 derece ile Niğde'nin Konaklı Beldesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı:

Niğde, Konaklı Beldesi - 20,3

Sivas, Gürün, Göbekören köyü - 19,3

Kayseri, Talas, Kamber köyü - 18,5

Erzincan, Otlukbeli - 18,1

Malatya, Kuluncak - 18,1

Erzurum, Tekman, Hacıömer köyü - 18,0

Adana, Tufanbeyli - 17,7

Nevşehir, Derinkuyu - 17,1

Kahramanmaraş, Elbistan - 16,3

Yozgat, Boğazlıyan - 15,4

Bayburt, Yaylalar köyü - 15,2

Ağrı, Eleşkirt, Yayladüzü Beldesi - 14,5

Tokat, Reşadiye, Kızılcaören Beldesi - 14,5

  • hava sıcaklığı

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