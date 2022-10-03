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Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Beledveyne şehrinde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 19:30 - Güncelleme:
Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali'nin Beledveyne şehrinde bugün gerçekleştirilen terör saldırılarında, aralarında bölgesel yönetim yetkililerinin ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Somali'de bomba yüklü araçlarla düzenlenen üç intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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