11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3444
  • 6,0805
  • 220.488
  • 98.379
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye stratejik ortak ilan edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde kaydedilen gelişmeler ve 3. Türkiye-Afrika Zirvesi gibi konular ele alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Afrikalı büyükelçilerle bugün gerçekleştirdiği çalışma kahvaltısında, Afrika ülkeleriyle ilişkilerde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra Türkiye'de yapılacak 3. Türkiye-Afrika Zirvesi'ne giden süreçte Türkiye-Afrika ortaklığının daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçilerinin Türkiye'nin Afrika'ya yönelik ilgisinden duydukları memnuniyetlerinin dile getirildiği kaydedildi. Bunun yanı sıra Türkiye'nin Afrika Ortaklık Politikasının çeşitli yönlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulundukları bildirildi.

Türkiye-Afrika ilişkileri

Türkiye'nin son yıllarda Afrika'daki ülkelerle ilişkilerinde kaydedilen gelişmelerle Afrika'ya Açılım Politikası başarıyla tamamlandı. Öte yandan, ticaret hacminden siyasi diyalog mekanizmalarına, eğitim faaliyetlerinden ekonomik yatırımlara kadar birçok alanda hızlı ilerleme sağlandı.

Türkiye, Afrikalıların meselelerinin ele alındığı en üst düzey platform niteliğindeki Afrika Birliği tarafından 2008'de stratejik ortak ilan edildi. Geçmişte 2008 ve 2014'te gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Zirveleri ilişkilere büyük bir ivme kazandırdı. Türkiye'nin Afrika'da 2002'de yalnızca 12 büyükelçiliği bulunurken halihazırda 42 büyükelçi Afrika kıtasında görev yapıyor.

İleriki dönemlerde ise Afrika'daki büyükelçilik sayısının 50'ye çıkarılması öngörülüyor. Bununla Ankara'daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısı da 10'dan 35'e yükseldi.

Öte yandan kıta ile olan ticaret 2003'te 3,68 milyar dolar seviyesinden 2018'de 20 milyar dolara yükselerek ilişkilerdeki ilerlemenin somut bir göstergesi oldu.

Vatandaştan CHP´li İmamoğlu´na: Ben Tayyip´ten vazgeçmem

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emine Erdoğan başlattı: Uygulama hayata geçti

Emine Erdoğan başlattı: Uygulama hayata geçti

İki ülke İsveç’te gizlice görüştü

İki ülke İsveç’te gizlice görüştü

Sahibi FETÖ'den tutuklanan otele alıcı çıkmadı

Sahibi FETÖ'den tutuklanan otele alıcı çıkmadı

Tesla, işçilerinin yüzde yedisini işten çıkardı

Tesla, işçilerinin yüzde yedisini işten çıkardı

İnterpol'ün takibindeki lüks araç Kahramanmaraş'ta ele geçirildi

İnterpol'ün takibindeki lüks araç Kahramanmaraş'ta ele geçirildi

Kritik görüşme Pakistan'da yapılacak

Kritik görüşme Pakistan'da yapılacak

İstanbul, uygulama merkezi olacak

İstanbul, uygulama merkezi olacak

İHA'nın görüntüsü askerin vizörüne inecek

İHA'nın görüntüsü askerin vizörüne inecek
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, ABD´li senatör Graham´ı kabul etti

Başkan Erdoğan, ABD´li senatör Graham´ı kabul etti

Türkiye Suriye'de, Amerikan askerleri ve Rus askeriyle karşı karşıya getirilmek istendi

Türkiye Suriye'de, Amerikan askerleri ve Rus askeriyle karşı karşıya getirilmek istendi

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Yemen'de katliam yapan BAE'nin F-16 pilotlarına ABD'nin eğitim verdiği ortaya çıktı

Yemen'de katliam yapan BAE'nin F-16 pilotlarına ABD'nin eğitim verdiği ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA