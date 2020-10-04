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Güncel

Türkiye, Sudan'da hükümet ile silahlı gruplar arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Geçiş Hükümeti ile muhalif silahlı gruplar arasında Cuba'da daha önce parafe edilen anlaşmanın taraflarca dün imzalanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

AA04 Ekim 2020 Pazar 14:53 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 14:53
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın Sudan’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması bakımından önemli bir adım teşkil ettiğine inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sudan Geçiş Hükümeti ile muhalif silahlı gruplar arasında Cuba’da evvelce parafe edilen anlaşmanın taraflarca dün imzalanmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Sudan’da huzur ve istikrarın tesisi yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da dün, Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde, Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

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