Türkiye, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin 4 şartını açıkladı

Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için karşılıklı adımlar atılmaya başlandı. İki tarafın açıklamaları sonrası Dışişleri Bakanlığı ilişkilerde 2011 öncesine dönebilmek için 4 madde yayınladı.

Başkan Erdoğan, geçen ay Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'e iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çağrısında bulunarak, "Esed Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" demişti.

Esed de Suriye Meclisi'ndeki konuşmasında "ilişkilerin normale dönmesi için Türk güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi ve terör gruplarına verilen desteğin son bulması gibi mevcut duruma neden olan politikaların tersine dönmesi gerekiyor. Ancak görüşmelere başlamak için bu bir ön şart değil" ifadesini kullanmıştı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, karşılıklı açıklamaların ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere göre; Türkiye, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin şartlarını açıkladı.

Yapılan açıklamada; ilişkilerin 2011 öncesine dönmesinin yolunun 4 maddeden geçtiği ifade edildi:

UZLAŞI SAĞLANMALI

Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini muhafaza etmek üzere terör unsurlarından arındırılması.

Suriye'nin kendi halkıyla, kendi halkının meşru talep ve beklentileri temelinde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gerçek bir ulusal uzlaşı sağlaması.

Bununla bağlantılı olarak güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması.

İnsani yardımların kesintisiz şekilde sürmesi.

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