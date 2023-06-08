Türkiye-Suriye sınırında yükselen dumanlar korkuttu! Sebebi ortaya çıktı

Suriye'nin Cerablus şehri ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi arasında bulunan tampon bölgede yükselen dumanlar sınırın her iki tarafında yaşayanları korkuttu. Saldırı ve sabotaj gibi ihtimalleri düşünen bölge insanı olayın sebebini ise ekiplere ihbar etmek isteyince öğrendi. Gaziantep'in Karkamış ilçesinin hemen her yerinden görülebilen dumanlar nedeniyle ilçe halkı itfaiye ve emniyet güçlerini telefonla arayarak, durumu ihbar etti. Vatandaşlar, dumanların ise bölgedeki sınır birliklerinin kontrollü bir şekilde yaktığı kuru ve yabani otlardan kaynaklandığını öğrendi.

Sınır birliklerinin tampon bölgedeki kuru ve yabani otları yakma sebebinin ise bölgede bulunan sınır karakolunun güvenliğini sağlamak, sınır hattındaki kaçakçılığın ve mülteci geçişi gibi illegal durumlar ile otların sabote edilerek kontrolsüz bir şekilde yakılmasını önlemek olduğu öğrenildi.