İSTANBUL 2°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik saldırıları kınadı
Güncel

Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 12:53 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:54
ABONE OL

Açıklamada, "24 Ocak günü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere yönelik olarak gerçekleştirilen terör eylemini kınıyoruz. Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden bu tür saldırılara derhal son verilmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan, Cazan bölgesine balistik füzeyle düzenlenen ve iki kişinin yaralandığı saldırıyı Yemen'deki Husilerin gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAE ise Husilerin gönderdiği iki balistik füzenin hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiğini, füze kalıntılarının başkent Abu Dabi çevresindeki farklı alanlara düştüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.