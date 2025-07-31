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Türkiye tarihinde bir ilk! Jandarma'nın yeni paşası Gülden Mat Şakir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 30 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2025/293 sayılı kararnameyle, Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti. Şakir, Jandarma tarihinde bir ilke imza atarak bu göreve atanan ilk kadın oldu.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 23:10 - Güncelleme:
Türkiye tarihinde bir ilk! Jandarma'nın yeni paşası Gülden Mat Şakir oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, tümgeneral Yusuf Kenan Topcu korgeneralliğe, tuğgeneraller İdris Tataroğlu, Tarık Hekimoğlu, Emrullah Büyük, Ali Gemalmaz ve Zafer Tombul tümgeneralliğe, jandarma kıdemli albaylar Cafer Öz, Tamer Bilacan, Sabri Küyük, Aydın Kutlu, Alpaslan Doğan, Alper Çetinkaya, Nejdet Karaca, Ali Naci Aldemir, Gülden Mat Şakir, Zafer Özden, Sedat Kara, Tolga Çemrek, Serhan Varol, Barış Soyal ile jandarma pilot kıdemli albay Ekrem Pala tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

JANDARMA TARİHİNDE BİR İLK

16 Ağustos 2024 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanan Gülden Mat Şakir, bu göreve getirilen ilk kadın unvanını aldı.

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