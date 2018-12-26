Türkiye tarihinde büyük öneme sahip olan Millet Köprüsü'nde göçük meydana geldi

Şanlıurfa’da birkaç gün boyunca devam eden yağışlar, Karakoyun Deresi üzerinde bulunan tarihi köprüde göçük meydana gelmesine neden oldu. Tarihi Millet Köprüsü'nün yan tarafında bulunan duvarın altı boşalınca toprak kayması ve göçük meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan olayda köprünün duvarları zarar görmezken yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 6 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Duvarın çökme ihtimaline karşı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önlem aldı. Ekipler tarafından çukurun etrafına güvenlik şeridi çekildi. Köprünün kısa sürede onarılmaya başlanacağı belirtildi.

Türkiye tarihi için büyük önem taşıyor

Şanlıurfa’nın Kurtuluş Savaşı'nda Fransız işgalinden kurtuluşunda üzerinde antlaşma imzalanan köprü tarih anlamında büyük önem taşıyor. Derenin diğer tarafında bulunan eski adıyla Millet Hastanesi, yeni adıyla Devlet Hastanesine geçişi sağlamak için Karakoyun (Dayşan) Deresi üzerine yaptırılan Millet Köprüsü'nün yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor. Kurtuluş Savaşı’nda Fransızlarla yapılan antlaşma bu köprü üzerinde imzalandığından Şanlıurfa tarihi için büyük bir önem taşıyor. Köprü kesme taştan altı yüksek ayak üzerine oturmuş yedi gözden meydana geliyor. Günümüzde bu gözler toprakla dolarken, ayrıca köprü üzerindeki korkuluk taşlarının altında su kanalları bulunuyor. Bu nedenle de köprünün aynı zamanda su kemeri olarak kullanıldığı biliniyor. Millet Köprüsü'nün yıkılmış yerleri 2001 yılında İl Özel İdaresi, 2013 yılında ise Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edldi.